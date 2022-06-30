Американская обувная компания Converse уйдет с российского рынка

Американская обувная компания Converse, известная своими кедами, уйдет с российского рынка. Об этом сообщает Telegram-канал «Отдел стиль жизни» со ссылкой на сотрудников бренда.

По словам работников, официальный русскоязычный сайт указанного бренда перестанет функционировать на следующей неделе — 4 или 5 июля. Однако на данный момент на нем отсутствует соответствующее предупреждение.

При этом отмечается, что сотрудникам марки запретили выступать в соцсетях с заявлениями о дальнейшей судьбе марки.

Ранее сообщалось, что в столичных торговых центрах в последний раз открылись магазины спортивной одежды и обуви Nike после решения об окончательном уходе бренда из России. Отмечалось, что американская компания собирается распродать остатки товаров в течение недели. При этом один из сотрудников компании заявил, что торговые точки будут работать «до конца месяца». Однако он отметил, что точной даты закрытия нет.