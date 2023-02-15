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08:50, 15 февраля 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили о планах Киева перерезать сухопутный коридор в Крым

Рогов заявил о намерении ВСУ попытаться перерезать сухопутный коридор в Крым

Фото: Unsplash

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены попытаться перерезать сухопутный коридор в Крым. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов заявил о планах Киева перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область. Он подчеркнул, что для этого ВСУ осуществят наступление в Запорожской области.

«Но нашей армии известно о планах противника. Никакой легкой прогулки здесь для украинских боевиков не будет. В регионе возведено несколько линий эшелонированной обороны, чтобы не допустить прорыва боевиков ВСУ», — подчеркнул он.

Рогов добавил, что на данный момент идут взаимные обстрелы, войска не продвигаются в одну или другую сторону. По его мнению, ВСУ обладают недостаточным количеством резервов для наступления на этом участке.

Ранее Рогов заявил о росте числа бойцов ВСУ на запорожском направлении. По его словам, эта «линия боевого соприкосновения остается стабильной».

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Марина Совина
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