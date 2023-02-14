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21:23, 14 февраля 2023Бывший СССР

Рогов заявил о росте числа бойцов ВСУ на запорожском направлении

Рогов сообщил о росте числа украинских военных на запорожском направлении за неделю

Фото: Globallookpress.com

Количество украинских военных на запорожском направлении за неделю возросло на пять тысяч человек, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщил политик, за неделю число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось почти на пять тысяч. Он отметил, что до этого численность группировки ВСУ на этом направлении составляла 20 тысяч человек.

При этом Рогов объяснил, что несмотря на рост численности украинских военных, «запорожская линия боевого соприкосновения остается стабильной».

Ранее Рогов рассказал, что ВСУ превращают заводы Запорожья в военные бункеры, намереваясь использовать их по сценарию «Азовстали». Он пояснил, что украинское командование осознает, что город Запорожье перейдет под контроль российских войск, поэтому готовит город к уличным боям.

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Марина Совина
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