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16:57, 22 января 2023Россия

Рогов рассказал о превращении заводов Запорожья в военные бункеры ВСУ

Рогов заявил, что ВСУ превращают заводы Запорожья в военные бункеры и опорные пункты
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Dmytro Orest Kozatskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превращают заводы Запорожья в военные бункеры, заявил Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

«Киевский режим осознает, что город Запорожье будет освобожден, поэтому готовит город к уличным боям. Сейчас крупные заводы превращают в бункеры и оборонительные опорные пункты», — рассказал он, добавив, что Киев задумал использовать их по сценарию «Азовстали».

По словам Рогова, речь идет о предприятиях «Запорожсталь» и «Запорожкокс», о заводах «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», «Искра», «Радиоприбор» и 77-ом заводе.

Ранее сообщалось о наступлении российских военных в районе Орехова и Гуляйполе под Запорожьем. 21 января Владимир Рогов сообщил, что на этом направлении были освобождены несколько населенных пунктов. По его утверждению, масштаб потерь группировки ВСУ на запорожском направлении стал сопоставимым с потерями Украины в районе Артемовска.

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Варвара Родикова
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