Стало известно о наступлении России на двух направлениях под Запорожьем

Рогов заявил, что ВС России наступают в районе Орехова и Гуляйполе под Запорожьем

Российские военные ведут наступательные действия на запорожском участке линии соприкосновения на двух направлениях — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Об этом в субботу, 21 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.

«Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск», — сказал он.

Рогов отметил, что по этим направлениям ведутся активные боевые действия, при этом инициатива находится в руках России.

Ранее Рогов заявил, что в результате наступления российских сил на запорожском направлении удалось освободить ряд населенных пунктов. По его словам, что масштаб потерь группировки Вооруженные сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении стал сопоставимым с потерями Украины в районе Артемовска.

Он также сообщил, что в Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов. «Группа украинских диверсантов была накрыта нашей артиллерией и уничтожена в районе города Орехова», — пояснил Рогов.