Врио главы Запорожской области рассказал о российском наступлении в регионе

Врио главы Запорожской области Балицкий: российское наступление в регионе идет небыстро

Стало известно о наступлении России на двух направлениях под Запорожьем

Начало событий в новости Стало известно о наступлении России на двух направлениях под Запорожьем

Российское наступление в Запорожской области идет небыстро, но эффективно. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, такая тактика объясняется стремлением командования сохранить жизни военнослужащим Вооруженных сил России (ВС).

«Сначала проводится тактическая разведка, затем артиллерийская подготовка и только после того, как выполнены все мероприятия, которые снижают количество потерь личного состава, наши бойцы переходят к штурму позиций», — рассказал о российском наступлении Балицкий.

Ранее сообщалось, что ВС России ведут наступательные действия на запорожском участке линии соприкосновения на двух направлениях — в районе городов Орехов и Гуляйполе.

Военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции на Украине прочно перешла к российской армии.