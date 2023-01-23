Военный эксперт рассказал о переходе инициативы к российской армии в зоне СВО

Военный эксперт Шурыгин заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российской армии

Инициатива в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине прочно перешла к российской армии. Такое мнение «Известиям» высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его расчетам, к февралю российские подразделения продавят украинские силы до последней линии обороны в Донбассе. Такое развитие событий стало возможным, поскольку Украина оттягивает свои лучшие части из-за больших потерь, заменяя их теробороной.

Однако, отметил Шурыгин, нынешние успехи ВС России следует считать тактическими, но не стратегическими. Он напомнил, что власти Украины поставили задачу за месяц–полтора мобилизовать не меньше 150 тысяч человек, чтобы сформировать два ударных корпуса, усиленных западными танками.

22 января заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» указал, что закрепление сил на запорожском направлении говорит о преимуществе России в ходе специальной военной операции на территории Украины. Он пояснил, что «мы плотно удерживаем те позиции, мы всячески формируем наши укрепленные районы, мы готовим плацдармы для наступления и методично разбиваем укрепленные районы Вооруженных сил Украины». «Ситуация вообще сегодня развивается благоприятно для наших воинов», — резюмировал он.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический. По его словам, Киев упустил возможность получить полноценную и своевременную военную поддержку от стран Запада, и теперь весь украинский народ «ляжет». Арестович подчеркнул, что сейчас наблюдается разница на поле боя в сравнении с началом спецоперации России на территории Украины.