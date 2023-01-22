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17:16, 22 января 2023Россия

В России заявили о преимуществе в спецоперации

Депутат Чепа назвал благоприятной для России ситуацию на запорожском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Закрепление сил на запорожском направлении говорит о преимуществе России в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он рассказал, что такие перемены значат для фронта.

Ситуация вообще сегодня развивается благоприятно для наших воинов

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Мы плотно удерживаем те позиции, мы всячески формируем наши укрепленные районы, мы готовим плацдармы для наступления и методично разбиваем укрепленные районы Вооруженных сил Украины. Мы понимаем, что продолжаются усиленные поставки и вооружения, и боеприпасов. Сегодня у украинских Вооруженных сил ощущается нехватка боеприпасов, и сегодня преимущество полностью на нашей стороне», — сказал депутат.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения Восточного военного округа в результате наступления заняли новые рубежи на запорожском направлении.

Также ведомство отчиталось об уничтожении склада артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе села Малиновка Запорожской области.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские военные ведут наступательные действия на запорожском участке линии соприкосновения на двух направлениях — в районе городов Орехов и Гуляйполе. Он утверждает, что инициатива находится в руках России.

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Варвара Кошечкина
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