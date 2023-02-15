В Казахстане арестовали имущество гражданина России за операции с криптовалютой

Суд в Казахстане арестовал имущество россиянина на 188 тысяч долларов из-за криптовалюты

Суд в Казахстане арестовал имущество гражданина России примерно на 188 тысяч долларов по подозрению в незаконных операциях с цифровыми активами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу страны.

«Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 миллионов тенге (около 188,4 тысячи долларов — прим. «Ленты.ру»), в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржи Binanсе в сумме 2420 долларов США», — сообщили в ведомстве.

Казахстанские правоохранители вышли на россиянина в ходе расследования дела о пяти незаконных пунктах обмена криптовалют. По мнению властей республики, группа лиц, к которой причастен гражданин РФ, осуществляла нелегальную предпринимательскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.

Накануне вице-премьер Казахстана Алтай Кульгинов сообщил, что к 2025 году в республике намерены сменить три тысячи «идеологически устаревших» названий городов и улиц. Чиновник отметил, для формирования общего исторического сознания республиканской комиссией по ономастике был подготовлен список «исторических личностей», имена которых будут использоваться при смене топонимов.