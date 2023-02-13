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12:08, 13 февраля 2023Бывший СССР

В Казахстане решили сменить «идеологически устаревшие» названия городов и улиц

К 2025 году в Казахстане сменят 3000 «идеологически устаревших» названий городов и улиц

Фото: Unsplash

К 2025 году в Казахстане намерены сменить три тысячи «идеологически устаревших» названий городов и улиц. О таком решении властей страны заявил вице-премьер республики Алтай Кульгинов, передает «Sputnik Казахстан».

По его словам, в рамках соответствующей дорожной карты уже изменены названия 68 населенных пунктов и 572 их составных частей.

Чиновник отметил, для формирования общего исторического сознания республиканской комиссией по ономастике был подготовлен список «исторических личностей», имена которых будут использоваться при смене топонимов. Он также уточнил, что при присвоении новых названий власти будут учитывать мнение местных жителей и историю предлагаемых имен.

В сентябре 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт подписал поправки в конституцию республики и вернул столице страны старое название — Астана. До этого город назывался Нур-Султан — такое название в 2019 году ему было присвоено с целью увековечить имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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Георгий Нестеров
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