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Переименовавший Астану в Нур-Султан Токаев вернул городу старое название

Президент Казахстана Токаев снова переименовал столицу из Нур-Султана в Астану

Фото: Shutterstock

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию страны и вернул Нур-Султану старое название — Астана. Об этом пишет РИА Новости.

Парламент 15 сентября единогласно принял закон о переименовании и направил его на подпись президенту. Поправки в конституцию также вводят однократный семилетний президентский мандат.

При этом сам Токаев еще в 2019 году стал инициатором переименования Астаны в Нур-Султан и подписал соответствующий указ. Он предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева, который руководил государством 30 лет, назвав город в его честь. Несмотря на возвращение старого названия столице, Токаев считает, что другие объекты, названные в честь первого президента Казахстана, должны сохранить свои названия.

Политик выступил с предложением провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году, в послании к народу 1 сентября.

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