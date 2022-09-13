Переименовавший Астану в Нур-Султан Токаев передумал

Президент Казахстана Токаев предложил переименовать Нур-Султан обратно в Астану

Предложение о переименовании столицы Казахстана в Астану внесено в проект конституционного закона с согласия президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

«Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума», — заявил пресс-секретарь президента страны Руслан Желдибай.

Однако Токаев считает, что другие объекты, названные в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, должны сохранить свои названия.

В 2019 году Токаев стал инициатором переименования Астаны в Нур-Султан и подписал соответствующий указ. Он предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева, который руководил государством 30 лет, назвав город в его честь.