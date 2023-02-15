Сотрудник обвиненной в мошенничестве главы ювелирного дома раскрыл детали работы

Сотрудник обвиненной в мошенничестве главы ювелирного дома Darvol раскрыл детали работы

Бывший сотрудник владелицы ювелирного дома Darvol Дарьи Спиридоновой, которую арестовали в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, раскрыл детали своей работы. Интервью с ним публикует Super.

Работник бизнесвумен Федор М. (имя изменено по просьбе героя) рассказал, что был правой рукой главы бренда на протяжении четырех лет, во время которых выполнял различные поручения. По его словам, бизнес начал рушиться после того, как предпринимательница устроила на должность исполнительного директора свою мать.

«Та искусственно раздувала штат, занималась излишней волокитой. Я понимал, что бумажки и бухгалтерия — это вынужденная мера, но от этого становилось только хуже. Перспективные менеджеры начали увольняться один за другим. Они видели, как Даша обманывает покупателей и буквально разрушает свой бизнес», — пояснил он.

Собеседник издания заявил, что заказчики ждали свои украшения от полугода и более, поскольку Спиридонова сдавала полученные бриллианты в ломбард для своих нужд. Таким образом увеличивалось количество недовольных клиентов, которые не получали драгоценные камни и деньги, потраченные на услуги. Неоднократно женщина перепродавала уже готовые чужие камни новым клиентам по более высокой цене, чтобы разобраться с долгами, уточнил Федор.

Я полностью отвечал за склад и сейф, в котором хранились украшения. В один день Даша решила отнести все его содержимое в ломбард на Гоголевском бульваре. Там за камень стоимостью миллион рублей предлагали копейки — для ее долговой ямы это было каплей в море Федор экс-сотрудник Darvol

Вдобавок герой материала признался, что именно он занимался поставками в компании, дважды в неделю выезжая за камнями за границу, чаще всего в Гонконг и Дубай. «Я серьезно рисковал: если при перевозке возникали проблемы с документами на таможне, полиция легко могла меня задержать, обвинив в контрабанде в особо крупных размерах», — пожаловался работник.

Кроме того, мужчина подчеркнул, что к весне 2022 года недовольные заказчики начали преследовать его начальницу. По его словам, сумма долга женщины к тому момент составляла 20 миллионов долларов (1,5 миллиарда рублей). «Исхода здесь может быть только два: ее либо посадят, либо зарежут, как свинью. Но эти деньги ей никто не простит», — отметил помощник.

Когда в очередной раз нагрянули чеченцы, она сказала: «Пусти, это моя охрана». А я видел, что она врет: это были очередные кинутые «вкладчики». За Спиридоновой приходили три дня подряд с утра и до вечера, вывозили из офиса на Camry и спустя полдня привозили обратно. Она была настолько матерой, что не подавала виду, что от нее разными способами требуют денег Федор экс-сотрудник Darvol

Известно, что Федор уволился из ювелирного салона после того, как работодательница перестала выплачивать ему зарплату в июне 2022 года. «Как только я сказал, что не буду работать бесплатно, она написала на меня заявление в полицию, якобы я ее обворовал. Два дня пробыл в СИЗО в Хамовниках. Когда оперативник выяснил, что я был сотрудником, который не получал зарплату уже несколько месяцев, меня отпустили», — высказался он в заключение.

О задержании Дарьи Спиридоновой сообщалось 8 февраля. Предпринимательницу отправили в изолятор временного содержания после 48 часов очной ставки с одной из пострадавших, чье имя не раскрывается. Затем женщину арестовали на время расследования уголовного дела по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.