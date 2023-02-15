Актер Киану Ривз заявил, что его расстраивают дипфейки

Канадский актер Киану Ривз выступил против дипфейков. Интервью с ним опубликовало издание Wired.

Артист заявил, что его расстраивает эта технология, потому что она лишает людей самостоятельности. «Когда вы снимаетесь в фильме, вы знаете, что кадры будут монтировать, но вы в этом участвуете. Если вы войдете в страну дипфейков, там не будет вашей точки зрения. Это страшно. Будет интересно посмотреть, как люди справятся с этими технологиями», — сказал Ривз.

Актер добавил, что они находят отражение «в нашем образовании, в нашей медицине, в наших развлечениях, в нашей политике, в том, как мы воюем и как мы работаем».

Он также порассуждал об искусственном интеллекте (ИИ) и отметил, что с внедрением таких инструментов человечество развивается. Ривз подчеркнул, что мы уже наслаждаемся искусством, которое создает ИИ.

Ранее в феврале актер обратился в суд с требованием выдать запретительный судебный приказ 38-летнему мужчине, который преследует звезду. Незнакомец по имени Брайан Диксон неоднократно проникал на территорию дома артиста на протяжении трех месяцев. Однажды он оставил на участке актера подозрительный рюкзак, в котором охрана Ривза обнаружила ДНК-тест. Таким образом Диксон пытался доказать свое родство с актером.