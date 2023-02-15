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09:01, 15 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о расстреле украинскими военными группы медиков

Советник главы ДНР Гагин заявил о расстреле бойцами ВСУ группы медиков под Угледаром

Фото: Libkos / AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли группу медиков, которая направлялась в Угледар, чтобы эвакуировать раненых. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, сообщает ТАСС.

«Очередной бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок украинской стороны. На этот раз расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными. Это произошло в районе Угледара», — рассказал он.

Гагин подчеркнул, что опознавательные знаки медслужбы не остановили украинских военных. Как он утверждает, попытки армии Украины атаковать медиков не единичны, подобные случаи зафиксировали и на других участках фронта. Гагин отметил, что, как правило, корректировка ведется с помощью квадрокоптеров.

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Кристина Есикова
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