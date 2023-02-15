Российский депутат бросил в коллегу резиновое изделие и попал на видео
Депутат Костромской областной думы Дмитрий Грибков бросил резиновую перчатку в коллегу Евгения Щепалова во время заседания одного из комитетов и вызвал его на дуэль. Свои действия депутат объяснил якобы нанесенным ему оскорблением. Видеозапись опубликовал в соцсети «ВКонтакте» Щепалов.
«Председатель комитета по госустройству и этике депутат Грибков дошел до стадии бросания резиновым изделием, прямо на заседании комитета», — написал Щепалов.
Как следует из опубликованного им видео, конфликт двух депутатов связан с постом на странице Щепалова от 29 января, в котором он написал о якобы имевших место «близких отношениях» Грибкова с его бывшим помощником, осужденным за педофилию. В нем депутат Щепалов предложил Грибкову добровольно пройти детектор лжи, чтобы установить, была ли между ним и его помощником связь. «Работая в таком обществе, мне лично страшно за своих детей!» — написал Щепалов.
В ответ на это Грибков заявил, что Щепалов публично оскорбил его лично и всю его семью, включая родителей, детей и жену. Грибков пожелал оскорбившему его коллеге «божьего благословения и прощения», а затем предложил коллеге выйти на дуэль, после которой одному из них придется сложить полномочия.
Если ты действительно мужчина, то ты согласишься на эту дуэль
Отвечая на вопрос Щепалова о том, в чем состоит суть дуэли, Грибков объяснил: «Если окажусь прав я, ты складываешь свои депутатские полномочия. Если окажусь я вдруг неправ — я положу свои депутатские полномочия. При этом перед тем как я пойду на полиграф, мы оба пишем заявления о добровольном сложении полномочий (...) без даты. (...) В дело пойдет заявление [того], кто проиграет». Пока Грибков говорил, Щепалов несколько раз прерывал его такими репликами, как «рот закрой» и «слушай сюда». В конце ролика Грибков бросил в Щепалова резиновую перчатку, заявив, что другой он не заслуживает, и дал ему пять минут на ответ. На этом запись обрывается.
Согласно информации на сайте Костромской областной думы, депутат Щепалов нарушает дисциплину и пропускает заседания. За это 26 января, незадолго до публикации поста о Грибкове и его бывшем помощнике, его предлагали отправить в отставку.
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