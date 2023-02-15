Российский депутат бросил в коллегу резиновое изделие и попал на видео

В Костроме депутат Грибков бросил резиновую перчатку в коллегу и вызвал его на дуэль

Депутат Костромской областной думы Дмитрий Грибков бросил резиновую перчатку в коллегу Евгения Щепалова во время заседания одного из комитетов и вызвал его на дуэль. Свои действия депутат объяснил якобы нанесенным ему оскорблением. Видеозапись опубликовал в соцсети «ВКонтакте» Щепалов.

«Председатель комитета по госустройству и этике депутат Грибков дошел до стадии бросания резиновым изделием, прямо на заседании комитета», — написал Щепалов.

Как следует из опубликованного им видео, конфликт двух депутатов связан с постом на странице Щепалова от 29 января, в котором он написал о якобы имевших место «близких отношениях» Грибкова с его бывшим помощником, осужденным за педофилию. В нем депутат Щепалов предложил Грибкову добровольно пройти детектор лжи, чтобы установить, была ли между ним и его помощником связь. «Работая в таком обществе, мне лично страшно за своих детей!» — написал Щепалов.

В ответ на это Грибков заявил, что Щепалов публично оскорбил его лично и всю его семью, включая родителей, детей и жену. Грибков пожелал оскорбившему его коллеге «божьего благословения и прощения», а затем предложил коллеге выйти на дуэль, после которой одному из них придется сложить полномочия.

Если ты действительно мужчина, то ты согласишься на эту дуэль Грибков Щепалову на заседании

Отвечая на вопрос Щепалова о том, в чем состоит суть дуэли, Грибков объяснил: «Если окажусь прав я, ты складываешь свои депутатские полномочия. Если окажусь я вдруг неправ — я положу свои депутатские полномочия. При этом перед тем как я пойду на полиграф, мы оба пишем заявления о добровольном сложении полномочий (...) без даты. (...) В дело пойдет заявление [того], кто проиграет». Пока Грибков говорил, Щепалов несколько раз прерывал его такими репликами, как «рот закрой» и «слушай сюда». В конце ролика Грибков бросил в Щепалова резиновую перчатку, заявив, что другой он не заслуживает, и дал ему пять минут на ответ. На этом запись обрывается.

Согласно информации на сайте Костромской областной думы, депутат Щепалов нарушает дисциплину и пропускает заседания. За это 26 января, незадолго до публикации поста о Грибкове и его бывшем помощнике, его предлагали отправить в отставку.

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