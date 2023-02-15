Эмили Ратаковски снялась голой вместе с новым возлюбленным

Модель Эмили Ратаковски снялась голой вместе с комиком Эриком Андре

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде вместе со своим новым возлюбленным, комиком Эриком Андре. Соответствующие снимки появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, артист поделился с подписчиками серией фото, на которых знаменитости запечатлены без одежды. На размещенных кадрах голый Андре лежит на диване, держа в руках бокал вина. При этом он прикрыл интимные части тела эмодзи в виде сердца. Ратаковски, в свою очередь, предстала перед камерой своего телефона в одном бюстгальтере.

«С Днем святого Валентина», — подписал юморист пост, который набрал более 529 тысяч лайков.

Летом 2022 года Эмили Ратаковски развелась с режиссером Себастьяном Бер-Макклардом из-за его измен. Супруги состояли в браке четыре года. В 2021-м у них родился сын Сильвестр Аполло.

Также в ноябре стало известно о романе Эмили Ратаковски и бывшего бойфренда Ким Кардашьян, комика Пита Дэвидсона. Один из интернет-пользователей утверждал, что видел знаменитостей вместе. Позже в сети появились кадры, которые подтвердили близкие отношения звезд.