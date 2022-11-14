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23:16, 14 ноября 2022Интернет и СМИ

Бывший бойфренд Ким Кардашьян начал встречаться с Эмили Ратаковски

DeuxMoi: Эмили Ратаковски начала отношения с экс-бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном

Фото: NIJO / Legion-media.ru

Модель Эмили Ратаковски и бывшего бойфренда Ким Кардашьян, комика Пита Дэвидсона связывают романтические отношения. Об этом сообщается в аккаунте DeuxMoi в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Один из интернет-пользователей утверждает, что видел знаменитостей вместе, при этом комик обнимал звезду подиумов. Его слова подтверждают и другие очевидцы совместной прогулки предполагаемых влюбленных. Пока ни Эмили, ни Пит информацию о своем романе не подтвердили.

Летом 2022 года Эмли Ратаковски развелась с режиссером Себастьяном Бер-Макклардом из-за его измен. Они прожили в браке четыре года, в 2021-м у них родился сын Сильвестр Аполло. В августе западные СМИ сообщили, что модель начала встречаться с актером Брэдом Питтом. Однако эти слухи так и не подтвердились.

В октябре Ратаковски призналась в бисексуальности. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в TikTok.

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Екатерина Подвигина
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