Гуф отказался от боя с Александром Емельяненко

Российский рэпер Гуф отказался от поединка с бойцом Александром Емельяненко

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) отказался от поединка с бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко. Об этом музыкант написал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Исполнитель удивился вызову на бой из-за шутки про Емельяненко, которую он опубликовал ранее, подписав фото бойца: «Сфоткай так, будто я умею радоваться жизни без алкоголя».

«Опять где-то не так пошутил? Я всю дорогу на респекте к Саньку! Но прикольно. [Менеджер Емельяненко Никита] Бурчак, объясни, чем задел?» — написал Гуф.

Ранее в разговоре с «РБК Спорт» менеджер Емельяненко ответил на шутку рэпера и предложил ему поединок. «Я думал, Гуф умер, а он еще и шутить про Сашу пытается. Может, раз он такой смелый, и перчатки примерит? Судя по последним фоткам, он уже к тяжам [тяжеловесам] приблизился», — сказал он. Бурчак также призвал Долматова показать, «кто тут смелый тру-рэпер»: «Или только на "Пуделя" может бочку гнать?»

В начале января Гуф выпустил трек, в котором сравнил своего коллегу Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) с пуделем, ответив таким образом на оскорбления исполнителя спустя несколько месяцев после релиза GUF DISS.