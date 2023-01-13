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13:14, 13 января 2023Культура

Гуф сравнил Моргенштерна с пуделем

Гуф выпустил ролик «Про пуделя» в ответ на оскорбления Моргенштерна

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) ответил на оскорбления своего коллеги Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) спустя несколько месяцев после релиза GUF DISS, выпустив ответный трек. Видео появилось на официальном YouTube-канале Долматова.

Ролик получил название «Про пуделя», на обложке трека изображен пакет с замком zip lock и нарисованным пуделем с татуировкой, как у Моргенштерна. В своем музыкальном обращении Гуф указывает на юный возраст рэпера и называет его человеком, который не привык отвечать за свои слова.

Себя же 43-летний исполнитель называет психом и сравнивает со старым и злым псом: «Не стоит злить дворовую собаку, тем более злую и старую».

В октябре 2022 года Моргенштерн выпустил трек GUF DISS с оскорблениями в адрес Гуфа из-за отказа записать с ним песню. В треке Моргенштерн раскритиковал внешний вид и лишний вес коллеги, а также отметил наличие у Гуфа «второго подбородка» и усомнился в компетентности Долматова.

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Варвара Кошечкина
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