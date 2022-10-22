Моргенштерн выпустил трек с оскорблениями в адрес Гуфа из-за отказа записать с ним песню

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) выпустил трек GUF DISS с оскорблениями в адрес рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) из-за отказа записать с ним песню. Об этом в субботу, 22 октября, пишет издание StarHit.

Моргенштерн заявил, что изначально Гуф согласился снять с ним клип и даже отправил записанный куплет в мессенджер, однако за два часа до съемок сообщил, что не приедет. К этому моменту уже были готовы команда и техника. Причиной такого решения стали опасения юристов рэпера, которые посчитали сотрудничество «опасным». Предположительно, их мог смутить статус иноагента.

В треке Моргенштерн раскритиковал внешний вид и лишний вес коллеги, спев: «Ты же реально там становишься все тяжелей». Также он отметил наличие у Гуфа «второго подбородка» и усомнился в компетентности Долматова, добавив, что после получения его куплета потратил много времени на то, чтобы его исправить.

«Я сидел потом, ровнял его часа три. Чтобы ты там хоть немного попадал в бит», — зачитал рэпер. Кроме того, он сделал акцент на возрасте отказавшегося от дуэта Гуфа, назвав его дедом, а причитающийся ему гонорар — пенсией.

При этом сам Гуф пока не комментировал конфликт.

В ноябре прошлого года стало известно, что Моргенштерн покинул Россию. Это произошло на фоне обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в интернете.

