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07:26, 15 февраля 2023Среда обитания

Чемпион «Формулы-1» решил избавиться от своего особняка

Чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон решил продать свой особняк в Палм-Спрингс
Дженсон Баттон

Дженсон Баттон. Фото: Max Rossi / Reuters

Чемпион мира 2009 года в гонках «Формулы-1» Дженсон Баттон решил избавиться от одного из своих особняков в американском Палм-Спрингс на юге Калифорнии. Об этом сообщает Dirt.

Дом находится в районе Эль-Мирадор. Баттон и его жена, модель Бриттни Уорд, попросили за объект 2,5 миллиона долларов (184 миллиона рублей). Супруги владели особняком с февраля 2022 года, когда купили его за 2,4 миллиона долларов. Пара решила продать этот дом, так как им принадлежит другое жилье в этом районе.

Особняк был спроектирован в 1940-х годах, однако со временем в нем провели ремонт. Внутри есть четыре спальни и столько же ванных комнат, кухня и столовая. На участке оборудован бассейн, гараж на две машины, зона для барбекю. Интерьер выполнен в белых тонах, особенностью дизайна служат массивные деревянные балки на потолке.

Ранее в Палм-Спрингс выставили на продажу бывший дом американской актрисы Жа Жа Габор, известной по роли танцовщицы Жанны Авриль в фильме «Мулен Руж» 1953 года. Недвижимость можно было приобрести за 3,8 миллиона долларов (на тот момент около 268 миллионов рублей).

Нина Ташевская
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