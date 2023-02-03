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20:48, 3 февраля 2023Среда обитания

Дом известной актрисы продадут в США

Дом актрисы Жа Жа Габор выставили на продажу в США за 3,8 миллиона долларов

Фото: AP

В США продадут бывший дом американской актрисы Жа Жа Габор, известной по роли танцовщицы Жанны Авриль в фильме «Мулен Руж» 1953 года. Недвижимость можно приобрести за 3,8 миллиона долларов (около 268 миллионов рублей), сообщает New York Post.

Объект находится в калифорнийском городе Палм-Спрингс. Габор проживала в доме с сестрой на протяжении 30 лет. Площадь построенного на заказ дома составляет почти 320 квадратных метров.

Фасад здания оформлен в розовом цвете, интерьер также отличается множеством ярких элементов, включая красные шторы, зеленый диван с принтом и желтые обои. Внутри имеются три спальни и три ванные, гостиная с зеркальной стеной, кухня с холодильником для вина, офис и гримерная. Помимо дома, на участке есть большой бассейн и терраса с чашей для костра.

Жа Жа Габор умерла в декабре 2016 года в возрасте 99 лет. Причиной смерти актрисы стал сердечный приступ. Она скончалась в своем лос-анджелесском доме в районе Бель-Эйр. Звезду доставили в больницу, где врачи констатировали ее смерть.

Александра Качан
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