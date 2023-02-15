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20:07, 15 февраля 2023Из жизни

Женщина тайком заменила подделками самые дорогие вещи в доме лучшей подруги

Китаянка заменила ценные вещи лучшей подруги на подделки и попала за решетку

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жительница китайского города Чанчунь, провинция Гирин, попала за решетку после того, как три года обворовывала знакомую. Об этом сообщает Money Control.

Женщина по фамилии Цао купила новый дом и начала ремонт, но не могла сама следить за его ходом, поскольку большую часть времени проводила в разъездах. Присматривать за рабочими должна была ее лучшая подруга Лю, которой она отдала ключ.

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Из-за финансовых трудностей Лю решилась на кражу и за три года тайком унесла из дома Цао вещи на 940 тысяч юаней (10,1 миллиона рублей). В числе похищенного были 20 ценных предметов, в том числе сумочки Hermes и Louis Vuitton, браслеты Bulgari и одежда дорогих брендов. Украденные вещи китаянка заменила подделками, которые купила онлайн.

Обнаружив кражу, Цао обратилась в полицию. Полицейские намеренно не говорили ей, что подозревают ее подругу, но сообщили, что установили возможного виновника и собираются арестовать его. Обрадованная женщина поделилась этой новостью с Лю. К ее удивлению подруга стала просить у нее прощения и призналась в содеянном.

Лю приговорили к 12 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что скрытая камера помогла жительнице пригорода британского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, разоблачить лучшую подругу, которая оказалась воровкой. Когда женщина отлучилась, подруга заглянула в ее сумочку, выудила оттуда несколько купюр и спрятала в свой бюстгальтер.

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Алиса Дмитриева
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