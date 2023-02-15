Женщина тайком заменила подделками самые дорогие вещи в доме лучшей подруги

Китаянка заменила ценные вещи лучшей подруги на подделки и попала за решетку

Жительница китайского города Чанчунь, провинция Гирин, попала за решетку после того, как три года обворовывала знакомую. Об этом сообщает Money Control.

Женщина по фамилии Цао купила новый дом и начала ремонт, но не могла сама следить за его ходом, поскольку большую часть времени проводила в разъездах. Присматривать за рабочими должна была ее лучшая подруга Лю, которой она отдала ключ.

Из-за финансовых трудностей Лю решилась на кражу и за три года тайком унесла из дома Цао вещи на 940 тысяч юаней (10,1 миллиона рублей). В числе похищенного были 20 ценных предметов, в том числе сумочки Hermes и Louis Vuitton, браслеты Bulgari и одежда дорогих брендов. Украденные вещи китаянка заменила подделками, которые купила онлайн.

Обнаружив кражу, Цао обратилась в полицию. Полицейские намеренно не говорили ей, что подозревают ее подругу, но сообщили, что установили возможного виновника и собираются арестовать его. Обрадованная женщина поделилась этой новостью с Лю. К ее удивлению подруга стала просить у нее прощения и призналась в содеянном.

Лю приговорили к 12 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что скрытая камера помогла жительнице пригорода британского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, разоблачить лучшую подругу, которая оказалась воровкой. Когда женщина отлучилась, подруга заглянула в ее сумочку, выудила оттуда несколько купюр и спрятала в свой бюстгальтер.

