Скрытая камера помогла матери-одиночке разоблачить подругу-воровку

Скрытая камера помогла жительнице пригорода британского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, разоблачить лучшую подругу, которая оказалась воровкой. Об этом сообщает издание Metro.

В конце прошлого года 27-летняя Саманта Вуд (Samantha Wood) заметила, что у нее стали исчезать деньги. Когда от 200 фунтов стерлингов (17 тысяч рублей), которые накопила британка, осталось только 40 (3,3 тысячи рублей), она купила в интернете камеру наблюдения и спрятала на кухне за тостером.

Видеозапись показала, что деньги ворует ее знакомая Мелисса Коллье (Melissa Collier). Когда Вуд отлучилась, она заглянула в ее сумочку, выудила оттуда несколько купюр и спрятала в свой бюстгальтер. «Ей было известно, что я мать-одиночка, и мне самой не хватает, — говорит Вуд. — Она была моей лучшей подругой, я ничего от нее не скрывала, а она взяла и меня обокрала. Довела до того, что нечем было платить по счетам».

Когда Вуд обратилась в полицию, выяснилось, что Коллье проходит подозреваемой по другому преступлению. Ее обвиняли в пяти случаях незаконного проникновения в помещение. На суде женщина созналась в краже денег у подруги. Вуд говорит, что после разоблачения Коллье прислала ей десятки сообщений с извинениями. По ее словам, она не думала, что ее поймают за руку.

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