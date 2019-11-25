«Опасная женщина» украла у соблазненных мужчин 139 тысяч долларов

В американском городе Майами-Бич, штат Флорида, арестована женщина, которая знакомилась с мужчинами, а затем крала их часы. Об этом сообщает WSVN.

По сведениям полиции, 25-летняя Кейтлин Войтович (Katelin Wojtowicz) совершила не менее трех краж. Она забирала деньги, дорогие наручные часы и другие ценные вещи. Суммарная стоимость похищенного составляет 139 тысяч долларов (8,9 миллиона рублей). Представительница полиции назвала ее «опасной женщиной».

Первая кража, о которой известно полиции, произошла в мае 2018 года. Войтович познакомилась с жертвой в клубе, после чего они уединились в гостиничном номере. Когда мужчина проснулся, женщина уже ушла, захватив с собой его часы, стоившие 12 тысяч долларов (768 тысяч рублей), 12 тысяч долларов наличными, iPhone 7 и ремень Gucci, купленный за 600 долларов (38 тысяч рублей).

Спустя несколько месяцев Войтович обокрала 25-летнего жителя Нью-Йорка, которого встретила в том же клубе. Наутро мужчина обнаружил, что у него пропали наручные часы стоимостью 56 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

Третий пострадавший утверждает, что в январе 2018 года встретил Войтович в отеле. Она сама подошла к нему, стала флиртовать, затем они поднялись в номер. На этот раз мужчина решил убрать ценные вещи в сейф. Возле сейфа он почувствовал, что женщина стоит у него за спиной. Что произошло дальше, он не помнит. У него пропали часы Rolex, стоившие 10 тысяч долларов (640 тысяч рублей), пара наручных часов стоимостью по 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей), наличные и другие вещи.

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После этой кражи полицейским удалось найти отпечатки пальцев преступницы. Это позволило установить ее личность. Машину Войтович выследили после срабатывания камеры, распознающей автомобильные номера.

В 2017 году сообщалось, что австрийская полиция задержала обнаженного мужчину, подозреваемого в воровстве. Забравшись через окно в гостиничный номер в Вене, он похитил наручные часы и деньги, принадлежавшие постояльцу.

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