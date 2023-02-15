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11:00, 15 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала проникшего в Россию под видом беженца бойца «Азова»

В Ростове-на-Дону ФСБ задержала бойца «Азов», проникшего в Россию под видом беженца
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали бойца украинского полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), проникшего в Россию под видом беженца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным спецслужбы, фигурант вступил полк в 2016 году: он принимал участие в «марше наций» в Киеве. Затем он приехал в Россию как беженец и хотел остаться тут легально. Однако выяснилось, что мужчина ведет пропаганду террористической организации среди молодых людей.

В квартире задержанного нашли агитационные материалы и символику «Азова». По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее стало известно, что ФСБ совместно с Росгвардией задержала пять человек, занимавшихся незаконной легализацией мигрантов в России.

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Екатерина Власова
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