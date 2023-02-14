Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:19, 14 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала пять человек за изготовление поддельных документов для мигрантов

ФСБ и Росгвардия задержали пять человек за незаконную легализацию мигрантов в России

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ совместно с Росгвардией задержала пять человек, занимавшихся незаконной легализацией мигрантов в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным спецслужбы, преступная группа изготавливала поддельные документы в московском и липецком регионах. Для этого фигуранты открыли подпольную типографию. Там они помогали иностранцам заключить фиктивные браки или оформить отцовство над детьми из России, чтобы потом легализировать их пребывание в стране. За это подельники получали деньги.

Среди задержанных один организатор и четверо участников группы. Отмечается, что для расследования дела было проведено 45 обысков, 30 допросов, изъяты поддельные миграционные документы, «материалы теневой отчетности» и деньги.

Ранее ФСБ показала видео задержания 70 нелегальных мигрантов в Ленинградской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Китае заявили о достигнутых Россией целях СВО
Перечислены свойственные всем мужчинам привычки
Американские военные восстановили датчики со сбитого аэростата-шпиона
Россиян в Таиланде предостерегли от купания в море из-за нашествия опасных медуз
Доктор Мясников посоветовал недовольным им зрителям выключать телевизор
Экономист призвал пожилых японцев к массовому самоубийству
Российский подросток запер родителей в квартире и угнал машину
Против россиянина возбудили дело за выкрики об армии
В российском клубе отреагировали на информацию о драке футболистов с украинцами
Москвичам пообещали «повсюду слякоть»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.