ФСБ задержала пять человек за изготовление поддельных документов для мигрантов

ФСБ и Росгвардия задержали пять человек за незаконную легализацию мигрантов в России

ФСБ совместно с Росгвардией задержала пять человек, занимавшихся незаконной легализацией мигрантов в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным спецслужбы, преступная группа изготавливала поддельные документы в московском и липецком регионах. Для этого фигуранты открыли подпольную типографию. Там они помогали иностранцам заключить фиктивные браки или оформить отцовство над детьми из России, чтобы потом легализировать их пребывание в стране. За это подельники получали деньги.

Среди задержанных один организатор и четверо участников группы. Отмечается, что для расследования дела было проведено 45 обысков, 30 допросов, изъяты поддельные миграционные документы, «материалы теневой отчетности» и деньги.

Ранее ФСБ показала видео задержания 70 нелегальных мигрантов в Ленинградской области.