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19:21, 13 февраля 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ более 70 нелегальных мигрантов под Гатчиной попало на видео

ФСБ показала видео задержания 70 нелегальный мигрантов в Ленинградской области

Задержание ФСБ более 70 нелегальных мигрантов под Гатчиной попало на видео. Запись в понедельник, 13 февраля, опубликовал 78.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы заходят в жилище мигрантов, просят их предъявить документы. Затем они отводят фигурантов в служебный автомобиль.

По данным ведомства, задержанные — уроженцы «регионов с повышенной террористической опасностью». В настоящий момент решается вопрос о возвращении их на родину.

Ранее стало известно, что ФСБ нашла пропагандиста террористов в российской колонии.

Екатерина Власова
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