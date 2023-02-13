Задержание ФСБ более 70 нелегальных мигрантов под Гатчиной попало на видео

ФСБ показала видео задержания 70 нелегальный мигрантов в Ленинградской области

Задержание ФСБ более 70 нелегальных мигрантов под Гатчиной попало на видео. Запись в понедельник, 13 февраля, опубликовал 78.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы заходят в жилище мигрантов, просят их предъявить документы. Затем они отводят фигурантов в служебный автомобиль.

По данным ведомства, задержанные — уроженцы «регионов с повышенной террористической опасностью». В настоящий момент решается вопрос о возвращении их на родину.

Ранее стало известно, что ФСБ нашла пропагандиста террористов в российской колонии.