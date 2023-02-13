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09:43, 13 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ нашла пропагандиста террористов в российской колонии

ФСБ: в Новосибирске суд дал 9 лет иностранцу, находящемуся в ИК, за пропаганду терроризма

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Первый окружной военный суд в Новосибирске приговорил к девяти годам лишения свободы иностранца Джахонгира Муллабаева, занимавшегося пропагандой терроризма в российской колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Он признан виновным по статье 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Осужденный занимался распространением радикального ислама среди заключенных колонии строгого режима Новосибирской области и пытался создать там религиозно-экстремистскую ячейку из своих сторонников. Его противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ.

Муллабаев ранее был осужден по приговору Московского областного суда за ряд особо тяжких преступлений на 16 лет лишения свободы.

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Любовь Ширижик
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