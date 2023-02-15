Задержание ФСБ проникшего в Россию бойца украинского «Азова» попало на видео

ФСБ показала видео задержания бойца «Азова», проникшего в Россию под видом беженца

Задержание ФСБ проникшего в Россию бойца украинского полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) попало на видео. Запись в среду, 15 февраля, опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как фигурант сначала лежит на полу в наручниках, затем сотрудники ведут его по лестнице. Также показаны изъятые у мужчины газеты и листовки. В конце ролика задержанного привозят на допрос.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали бойца «Азова», проникшего в Россию под видом беженца. Фигурант вступил полк в 2016 году: он принимал участие в «марше наций» в Киеве. Затем он приехал в Россию как беженец и хотел остаться тут легально. Однако выяснилось, что мужчина ведет пропаганду террористической организации среди молодых людей.

В квартире задержанного нашли агитационные материалы и символику «Азова». По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.