Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:52, 15 февраля 2023Культура

Режиссер «Джокера 2» показал первый кадр с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал первый кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Кадр: Фильм «Джокер 2»

Режиссер сиквела «Джокера» Тодд Филлипс показал первый кадр из предстоящего фильма, на котором присутствуют исполнители главных ролей — актеры Хоакин Феникс и Леди Гага. Кадр был опубликован в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Филлипса.

Режиссер поделился снимком в честь праздника. На кадре из картины «Джокер: Безумие на двоих» появились злодейка Харли Квинн в исполнении Гаги и Джокер, которого сыграл Феникс. «С Днем святого Валентина», — подписал пост Филлипс.

Ранее сообщалось, что актеры массовки, принимающие участие в фильме, пожаловались на отсутствие возможности отойти в туалет во время съемок.

Психологический триллер «Джокер» вышел в 2019 году. Режиссером фильма выступил Тодд Филлипс, известный по картинам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе» и «Борат». Собрав более 1 миллиарда долларов по всему миру, «Джокер» получил 11 номинаций на премию «Оскар», в двух из которых одержал победу. Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучший оригинальный саундтрек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал расстрел медиков под Угледаром
Россиянам рассказали о посадках в феврале
Армения заявила о готовности восстановить мир с Турцией
Лавров обвинил Запад во лжи из-за «Северных потоков»
Боец UFC Оливейра создал страницу на OnlyFans
В Китае призвали США прекратить вводить мир в заблуждение из-за аэростатов
Лавров назвал новую внешнеполитическую цель России
В ДНР сбили американскую противорадарную ракету
Москвичи стали реже брать ипотеку
В России начали испытания беспилотного конвертоплана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.