Актеры «Джокера 2» пожаловались на невозможность отойти в туалет на съемках

TMZ: актеры «Джокера 2» пожаловались на отсутствие возможности отойти в туалет на съемках

Актеры массовки, принимающие участие в сиквеле «Джокера», пожаловались на отсутствие возможности отойти в туалет во время съемок. Об этом сообщает TMZ.

Источники на съемочной площадке сообщили, что статисты фильма жалуются на то, что работают более двух часов без перерыва, и им не разрешают воспользоваться туалетом или попить воду во время съемок. Отмечается, что подобные проблемы в основном возникают, когда необходимы дополнительные настройки камеры, длящиеся от 20 минут до часа. Также сообщается, что актеры второго плана опасаются последствий, если попросят начальство воспользоваться туалетом, так как некоторых статистов уже ругали за это.

По данным TMZ, в связи с большим количеством жалоб на нарушение времени перерыва было проведено расследование.

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» выйдет на экраны 4 октября 2024 года. Сюжет картины не раскрывается. Известно, что действие сиквела развернется в психиатрической больнице города Аркхэм. К главной роли во второй части картины вернется актер Хоакин Феникс, злодейку Харли Квинн сыграет певица Леди Гага.