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11:03, 15 февраля 2023Бывший СССР

На Украине решили передать ВСУ тонны российских товаров

В ГБР Украины заявили об изъятии 400 тонн товаров российской компании, часть передадут ВСУ

Фото: Venti Views / Unsplash

Власти Украины предотвратили возврат в Россию товаров, которые российская компания пыталась вернуть обратно. Об этом Государственное бюро расследований (ГБР) республики сообщило в своем Telegram-канале.

В ГБР заявили, что общий вес товаров составил 400 тонн, а их таможенная стоимость оценивается в 1,6 миллиона евро. Там уточнили, что они были завезены на Украину накануне спецоперации компанией «Сплат ру», которая после введения запрета на таможенное оформление и продажу российских товаров попыталась отозвать свою продукцию.

«По инициативе ГБР часть продукции, преимущественно предметы гигиены, уже передана Вооруженным силам Украины, остальная будет передана после всех необходимых процедур», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины решил конфисковать находящееся в Крыму имущество российского депутата, в частности — два автомобиля BMW, гараж и две квартиры в Симферополе общей площадью более 206 квадратных метров. Имя парламентария официально при этом не называется.

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Георгий Нестеров
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