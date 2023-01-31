Украина конфисковала квартиры и BMW российского депутата

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры российского депутата в Крыму

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины решил конфисковать имущество российского депутата, находящееся в Крыму. Имя российского парламентария официально не называется. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

Суд взыскал в доход Украины два автомобиля BMW, гараж и две квартиры в Симферополе общей площадью более 206 квадратных метров. Также отмечается, что неназванный депутат занимал должность первого заместителя председателя Совета Крыма с 2014 по 2016 год, а также является действующим депутатом Госдумы, где заседает уже второй созыв подряд. Под это описание подходит депутат от Республики Крым Михаил Шеремет.

Ранее ВАКС изъял все имущество экс-президента Украины Виктора Януковича. Уточняется, что все изъятое было передано в пользу государства. Среди конфискованного — резиденция в Межигорье, гостинично-ресторанный комплекс, квартира на Оболонской набережной в Киеве, а также 537 культурных ценностей на 18,7 миллиона евро, от икон и книг до пушки XIX века. Кроме того, были конфискованы 31 миллион гривен, 84,9 тысячи долларов на банковских счетах и акции двух принадлежащих политику фирм.

Также Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда Украины поддержала конфискацию имущества сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра. Взысканию в пользу государства подлежат недвижимость и земельные участки, расположенные в российских Крыму и Донецке.