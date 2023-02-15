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15:55, 15 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин попытался поджечь пункт сбора гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР

Задержанный ФСБ юноша из Севастополя пытался поджечь пункт сбора гумпомощи для ДНР и ЛНР

Кадр: РИА Новости

20-летний житель Севастополя, который планировал поджечь склад с топливом, пытался также поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, юноша создал радикальное неформальное движение «Украинский севастопольский корпус» и в Telegram-канале выкладывал посты с призывом совершать теракты на объектах критической инфраструктуры и уничтожать российских военных. Так летом 2022 года он попытался поджечь пункт гумпомощи.

По факту произошедшего возбудили новые дела по статье о покушении на совершение террористического акта, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

15 ноября стало известно, что в Севастополе сотрудники ФСБ предотвратили теракт на складе горюче-смазочных материалов. Бойцы спецслужбы задержали 20-летнего сторонника украинского национализма. В доме фигуранта обнаружили две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации и листовки экстремистского содержания.

Было возбуждено дело по статье о приготовлении к совершению теракта, а молодого человека арестовали на два месяца. В настоящий момент арест продлили еще на три месяца.

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Екатерина Власова
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