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16:06, 15 ноября 2022Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт на складе горюче-смазочных материалов в Севастополе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на складе горюче-смазочных материалов в Севастополе

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Севастополе сотрудники ФСБ предотвратили теракт на складе горюче-смазочных материалов. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы задержали 20-летнего сторонника украинского национализма, который планировал поджечь склад с топливом. В доме фигуранта обнаружили две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации и листовки экстремистского содержания.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о приготовлении к совершению теракта. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.

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Екатерина Власова
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