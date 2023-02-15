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21:39, 15 февраля 2023Мир

Херш назвал причину решения США взорвать «Северные потоки»

Херш: США взорвали «Северные потоки», чтобы Германия не смогла использовать газопровод

Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Соединенные Штаты взорвали нитки «Северного потока», чтобы Германия не могла использовать газопровод на фоне приближающейся зимы. Такую причину назвал американский журналист Сеймур Херш в эфире программы Democracy Now!

Он отметил, что Вашингтон опасался, что в условиях зимы ФРГ возобновит закупки газа по этому маршруту. Кроме того, Вашингтон опасался, что из-за дешевого российского газа ФРГ может отказаться от поддержки Украины, утверждал Херш. «Вот что сделал [президент США Джо] Байден. Он сказал, у нас большая война из-за Украины. Я хочу, чтобы у меня была поддержка Германии и Запада. Я знаю, что наступает зима, и будет тяжело, и не хочу, чтобы немцы сказали — мы прекращаем [поддержку Украины], чтобы нам не было плохо. Иначе нас уничтожат», — заявил журналист.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

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Марина Совина
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