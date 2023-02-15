Херш назвал причину решения США взорвать «Северные потоки»

Херш: США взорвали «Северные потоки», чтобы Германия не смогла использовать газопровод

Соединенные Штаты взорвали нитки «Северного потока», чтобы Германия не могла использовать газопровод на фоне приближающейся зимы. Такую причину назвал американский журналист Сеймур Херш в эфире программы Democracy Now!

Он отметил, что Вашингтон опасался, что в условиях зимы ФРГ возобновит закупки газа по этому маршруту. Кроме того, Вашингтон опасался, что из-за дешевого российского газа ФРГ может отказаться от поддержки Украины, утверждал Херш. «Вот что сделал [президент США Джо] Байден. Он сказал, у нас большая война из-за Украины. Я хочу, чтобы у меня была поддержка Германии и Запада. Я знаю, что наступает зима, и будет тяжело, и не хочу, чтобы немцы сказали — мы прекращаем [поддержку Украины], чтобы нам не было плохо. Иначе нас уничтожат», — заявил журналист.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.