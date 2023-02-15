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01:18, 15 февраля 2023Среда обитания

В России призвали запустить всеобщую ипотеку

«Известия»: в Госдуме призвали запустить всеобщую ипотеку на новостройки под 5%

Фото: Unsplash

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить всеобщую ипотеку на новостройки под 5 процентов без использования бюджетных средств. Эту инициативу уже направили в Минстрой, Центробанк и правительство России, пишут «Известия».

Согласно предложению Госдумы, ЦБ начнет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2 процента годовых, наценка финансовой организации достигнет 2–3 процентов — финальная ставка составит до 5 процентов. При этом в регуляторе заявили, что подобные программы кредитования следует делать адресными, а не общими.

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«Выдача большого объема льготных кредитов широким категориям заемщиков неизбежно означает необходимость поддержания более высокой ключевой процентной ставки и меньшую доступность кредита для остальных заемщиков, и граждан, и компаний, и предпринимателей», — объяснили в Центробанке.

По мнению экспертов, предложение Госдумы увеличит спрос на недвижимость на 20 процентов и ее доступность. В частности, с таким прогнозом выступила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева.

Марина Совина
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