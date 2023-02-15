Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:14, 15 февраля 2023Россия

Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе СВО российских солдат

Глава Чечни Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе спецоперации солдат

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал не раскрывать число солдат, погибших в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По его словам, главы некоторых российских регионов этой темой «манипулируют», публикуя подробную информацию о потерях.

«Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях», — написал Кадыров.

По его мнению, большинство граждан добровольно «выбирают этот героический путь». Российское военное командование максимально старается сберечь жизни бойцов, подчеркнул глава Чечни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В МОК сделали новое заявление в адрес призывающих к бойкоту Игр-2024 стран
Назван способ избежать оспаривания продажи доли в квартире
В Британии рассказали о первом пакете помощи Украине из международного фонда
Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе СВО российских солдат
Драка женщины и школьника в подмосковном автобусе попала на видео
США задержат отправку техники для ВСУ из-за проблем с логистикой
НАТО обвинили в намерении усилить влияние на Грузию и Молдавию
Объяснено происхождение лесных пожаров по всему миру
Россиянка попыталась вывезти в ОАЭ янтарь на четыре миллиона рублей и попалась
Россиянину назначили штраф за призывы к расправе над чиновниками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.