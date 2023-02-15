Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе СВО российских солдат

Глава Чечни Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе спецоперации солдат

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал не раскрывать число солдат, погибших в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По его словам, главы некоторых российских регионов этой темой «манипулируют», публикуя подробную информацию о потерях.

«Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях», — написал Кадыров.

По его мнению, большинство граждан добровольно «выбирают этот героический путь». Российское военное командование максимально старается сберечь жизни бойцов, подчеркнул глава Чечни.