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09:27, 15 февраля 2023Среда обитания

Названы лучшие города России для покупки жилья на маткапитал

«Этажи»: большую часть стоимости квартиры можно компенсировать маткапиталом в Челябинске

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Среди городов-миллионников лучшим для покупки жилья с использованием материнского капитала назвали Челябинск. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Аналитики составили рейтинг городов, взяв за основу стоимость квадратного метра вторичного жилья и размер маткапитала, который получают после рождения второго ребенка. При покупке однокомнатной квартиры площадью 33 квадратных метра наибольшую долю (37,4 процента) маткапиталом можно компенсировать в Челябинске.

Вторую строчку рейтинга занял Волгоград, где доля достигла 29,7 процента. Топ-3 списка замкнул Омск с показателем в 29,2 процента. Что касается Москвы, то при покупке аналогичной квартиры маткапиталом можно компенсировать 7,7 процента стоимости, в Санкт-Петербурге — 12,4 процента.

Ранее в консалтинговой компании SRG пришли к выводу, что больше всего квадратных метров на материнский капитал можно купить в Магнитогорске. Второе место досталось Махачкале, тройку лидеров замкнули Астрахань и Тольятти.

Нина Ташевская
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