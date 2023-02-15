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09:14, 15 февраля 2023Бывший СССР

Украина решила проигнорировать заседание ПА ОБСЕ из-за России

Austria Presse: Украина проигнорирует заседание ОБСЕ 23 февраля в случае участия России

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Представители Украины проигнорируют заседание Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в случае участия в ней России. Об этом сообщает Austria Press со ссылкой на письмо главы украинской делегации Никиты Потураева главе ПА ОБСЕ Маргарете Седерфельт.

«Мы узнали, что австрийские власти готовы выдать визы членам российской делегации, и поэтому российские парламентарии будут присутствовать на зимней сессии», — написал Потураев, предложив перенос зимней сессии в качестве единственного решения.

Зимняя сессия ПА ОБСЕ состоится 23 и 24 февраля, ее заявленная повестка — конфликт на Украине. В ходе прошлой, осенней сессии, которая проходила в Варшаве с 24 по 26 ноября, членам Ассамблеи не удалось лишить Россию членства в организации.

Накануне стало известно, что украинские библиотеки в рамках «дерусификации» за год уничтожили около 20 миллионов книг на русском языке. Также с полок пропали произведения авторов, поддержавших российскую спецоперацию.

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Алевтина Запольская
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