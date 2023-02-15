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08:52, 15 февраля 2023Среда обитания

Москва стала лидером по выдаче одного типа ипотеки

ТАСС: в январе Москва стала лидером по объемам выдачи льготной ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В январе 2023 года Москва стала лидером среди российских регионов по объемам выдачи льготной ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Владимира Ефимова.

По словам заммэра, в первый месяц год в столице выдали кредитов одного этого типа на сумму в 11,2 миллиарда рублей. Количество составило долю в 17,8 процента от всего объема. С начала действия программы в Москве было оформлено кредитов на сумму более 840 миллиардов рублей.

Однако в сравнении с январем 2022 года в начале 2023-го число зарегистрированных сделок по ипотеке снизилось с 8,3 тысячи договоров на 15,3 процента.

Ранее в федеральной компании «Этажи» выяснили, что сильнее всего за месяц средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья снизилась в Москве — на 1,3 процента. Среди лидеров по этому показателю также оказались Казань и Санкт-Петербург.

Нина Ташевская
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