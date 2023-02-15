Море помешало семье исполнить последнее желание одноногого моряка

The Mirror: море вернуло на берег протез ноги одноногого моряка из Великобритании

Море помешало семье из города Лидни, графство Глостершир, Великобритания, исполнить последнее желание одноногого моряка и слишком быстро вернуло на берег его протез. Об этом сообщает The Mirror.

66-летний моряк торгового флота Майкл Харрис 20 лет работал на торговых судах. В 2017 году мужчине ампутировали ногу после того, как у него возникли проблемы с кровообращением. Впоследствии ему установили протез.

Когда 43-летний сын мужчины Дэниел вез его домой после лучевой терапии, британец заявил, что хотел бы опять отправиться в путешествие, и спросил, не могут ли дети отправить в путешествие хотя бы его протез.

В декабре Харрис скончался. Дэниел вспомнил шутливую просьбу отца и вместе с 41-летней сестрой Натали Даннинг и 35-летним братом Ричардом Харрисом бросил его протез в море. Дети моряка надеялись, что он поплывет в какое-нибудь экзотическое место, например, на испанский остров Ибица.

Натали прикрепила к протезу записку, но не ожидала, что получит отклик так быстро. Оказалось, что протез вынесло на берег на пляже в городе Уэстон-сьюпер-Мэр, графство Сомерсет, в 48 километрах от места, где его бросили в море. Протез нашла женщина, которая работает морским биологом. Она сообщила отправителям, что течение сможет опять вынести протез в море не ранее, чем через месяц. Семья надеется, что он все же уплывет.

«Это было так мило, и я надеюсь, что Бог позволит протезу уплыть дальше, потому что он дарит людям улыбки. Когда нога доплывет куда-нибудь, мы прилетим туда, чтобы навестить ее. Это будет очень весело», — подчеркнула дочь моряка.

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