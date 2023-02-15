Назван самый популярный у россиян товар из ассортимента ушедшей IKEA

«Яндекс Маркет» назвал посуду самым популярным товаром из ассортимента ушедшей IKEA

Посуда названа самыми популярным товаром из доступного на «Яндекс Маркете» ассортимента бренда IKEA, ушедшего из России, пишет РИА Новости.

В начале августа прошлого года на маркетплейсе появился раздел «Товары IKEA и аналоги». По числу заказов лидирует посуда: стаканы и стопки «Смориска», бокалы «Покал», кружки 365+ и миски «Офтаст». Популярностью пользуется также мебель, домашний текстиль и товары для детей.

15 июня 2022 года IKEA объявила о своем окончательном уходе из России. Компания сообщила о продаже четырех заводов и сокращении масштабов бизнеса в стране. В декабре стало известно, что «Яндекс.Маркет» выкупил более 20 миллионов товаров IKEA в России и открыл их продажу.

Между тем отечественные мебельные производители, создававшие товары для IKEA, начали самостоятельно продавать сделанную ими продукцию, а также выпускать новые коллекции. Например, компания «Ангстрем» выставила на продажу коллекцию мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея», которая в IKEA носила название «Хемнес».