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11:36, 15 февраля 2023Экономика

Назван самый популярный у россиян товар из ассортимента ушедшей IKEA

«Яндекс Маркет» назвал посуду самым популярным товаром из ассортимента ушедшей IKEA

Фото: IKEA

Посуда названа самыми популярным товаром из доступного на «Яндекс Маркете» ассортимента бренда IKEA, ушедшего из России, пишет РИА Новости.

В начале августа прошлого года на маркетплейсе появился раздел «Товары IKEA и аналоги». По числу заказов лидирует посуда: стаканы и стопки «Смориска», бокалы «Покал», кружки 365+ и миски «Офтаст». Популярностью пользуется также мебель, домашний текстиль и товары для детей.

15 июня 2022 года IKEA объявила о своем окончательном уходе из России. Компания сообщила о продаже четырех заводов и сокращении масштабов бизнеса в стране. В декабре стало известно, что «Яндекс.Маркет» выкупил более 20 миллионов товаров IKEA в России и открыл их продажу.

Между тем отечественные мебельные производители, создававшие товары для IKEA, начали самостоятельно продавать сделанную ими продукцию, а также выпускать новые коллекции. Например, компания «Ангстрем» выставила на продажу коллекцию мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея», которая в IKEA носила название «Хемнес».

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Платон Щукин
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