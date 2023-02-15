Врачи развеяли распространенный миф о мужской мастурбации

Men`s Health: мастурбация не снижает уровень сексуального влечения у мужчин

Мужская мастурбация не снижает уровень тестостерона и сексуального влечения у мужчин. Об этом сообщило издание Men`s Health.

Врачи развеяли распространенный миф, что мастурбация и эякуляция снижают уровень мужских гормонов. «Мастурбация — это не способ повлиять на уровень тестостерона. Поэтому заниматься самоудовлетворением можно по любым другим причинам», — объяснил уролог Джастин Дубин.

По словам уролога Джеймса Хоталинга, повышенный уровень тестостерона лишь повышает половое влечение. Это, в свою очередь, сказывается на количестве секса в жизни мужчины.

Однако неизвестно, снижает или повышает уровень тестостерона секс. Уровень тестостерона в организме меняется ежеминутно и его сложно изучить Джеймс Хоталинг уролог

В 2021 году ученые из Мичиганского университета установили, что мысли о сексе приводят к возбуждению, но они не вызывают повышения уровня тестостерона у мужчин.

Ранее врачи назвали женскую мастурбацию полезной для здоровья. По их словам, она способна снять боль во время менструации.