СК расследует факт обстрела ВСУ медработников под Угледаром

СК расследует факт обстрела ВСУ медработников, спасавших раненых под Угледаром

Следственный комитет расследует факт обстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) медработников, пытавшихся спасти раненых в районе Угледара. Об этом в среду, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В СК отмечают, что ВСУ обстреляли врачей с опознавательными знаками медработников, когда те направлялись за ранеными для их эвакуации. Ведомство устанавливает причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что наемник ВСУ заставил российского военного произносить на видео украинские лозунги.