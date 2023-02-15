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13:20, 15 февраля 2023Силовые структуры

СК расследует факт обстрела ВСУ медработников под Угледаром

СК расследует факт обстрела ВСУ медработников, спасавших раненых под Угледаром

Фото: Александр Река / ТАСС

Следственный комитет расследует факт обстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) медработников, пытавшихся спасти раненых в районе Угледара. Об этом в среду, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В СК отмечают, что ВСУ обстреляли врачей с опознавательными знаками медработников, когда те направлялись за ранеными для их эвакуации. Ведомство устанавливает причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что наемник ВСУ заставил российского военного произносить на видео украинские лозунги.

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Илона Палей
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