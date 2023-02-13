Российского военного заставили на видео произносить националистические лозунги

СКР: наемник ВСУ заставил российского военного произносить на видео украинские лозунги

В сети опубликовали видео, где азербайджанский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) принуждает попавшего в плен российского военнослужащего произносить националистические лозунги. Об этом в понедельник, 13 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видно, как мужчина с азербайджано-турецким шевроном издевается над пленным. Лежащего на земле бьют по голове и заставляют повторять украинские лозунги. Также украинский наемник говорит на видео, что любит убивать русских. Он, по информации СКР, может быть причастен к расстрелу российских военнопленных.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что имя азербайджанского наемника уже установлено.

Ранее сообщалось, что одним из расстреливавших российских пленных оказался боец ВСУ Сергей Макаренко.