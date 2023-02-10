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18:57, 10 февраля 2023Бывший СССР

Раскрыта личность расстреливавшего российских пленных солдата ВСУ

RT: одним из расстреливавших российских пленных оказался боец ВСУ Сергей Макаренко

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Одним из солдат, принимавшим участие в расстреле российских пленных, оказался 26-летний Сергей Макаренко, военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), родом из Житомирской области. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Макаренко записал видеообращение, в котором подтвердил свое участие в расстреле безоружных россиян и заявил, что гордится тем днем. При этом боец отказался считать их пленными.

«Пленные — это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было, чтобы они пришли к нам, сложили оружие и сказали: "Мы сдаемся"», — сказал 26-ти летний украинец.

Ранее в сети распространился ролик, на котором видно, что человек с автоматом на украинском спрашивает лежащего на земле бойца, откуда он, и затем стреляет ему в голову. Всего на видео запечатлены трое пленных.

Вскоре Следственный комитет России заявил, что будет расследован факт предположительного расстрела ВСУ троих российских военнопленных.

Затем Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило подлинность видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных, а также выразило обеспокоенность из-за жестокого обращения и убийств пленных.

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Алевтина Запольская
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