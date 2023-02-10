В ООН признали подлинность видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных

В Управлении комиссара ООН выразили обеспокоенность жестоким обращением ВСУ с пленными

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило подлинность видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных, а также выразило обеспокоенность из-за жестокого обращения и убийств пленных от рук украинских военных. Об этом заявила официальный представитель организации Марта Уртадо, сообщает ТАСС.

«Нам также известно о другом видео, появившемся в социальных сетях, которое включает в себя дополнительные кадры первоначального инцидента, а также, по-видимому, показывает, как украинский солдат признается в убийстве и пытается оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были сотрудниками ЧВК "Вагнер"...Эти объяснения не оправдывают действия солдата в соответствии с международным гуманитарным правом», — признала она.

Ранее в сети распространился ролик, на котором видно, что человек с автоматом по-украински спрашивает лежащего на земле бойца, откуда он, и затем стреляет ему в голову. Всего на видео запечатлены трое пленных.

9 февраля Следственный комитет России заявил, что будет расследован факт предположительного расстрела ВСУ троих российских военнопленных. Следователи установят обстоятельства произошедшего и круг причастных к преступлению лиц.